"Он очень крутой": Коломойский рассказал, что думает о Зеленском

Бизнесмен называет Владимира Зеленского “очень зубастым“, “очень живым, веселым, с хорошей реакцией“ человеком.

Коломойский рассказал, что он думает о Зеленском УНИАН

Бизнесмен Игорь Коломойский рассказал о своих отношениях с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом он сообщил в интервью для “Украинской правды“.

Читай также: Коломойский назвал своих фаворитов среди политических партий

Коломойский указал, что Ренат Ахметов еще в 2016 году, после выхода первой серии “Слуги народа“, заявил, что Зеленский станет президентом Украины, хотя в тот момент даже сам Зеленский об этом не думал.

Отношения бизнесмена и нынешнего президента формировали на протяжении долгих лет.

Я считаю, что у нас очень хорошие отношения. Но они образовались на протяжении какого-то длительного срока, последних 7 лет общения на фоне производства их контента, который транслировался у нас, - говорит Коломойский.

Читай также: Коломойский будет помогать Тимошенко на выборах

Кроме того, бизнесмен называет Владимира Зеленского “очень зубастым“, “очень живым, веселым, с хорошей реакцией“ человеком.

С ним надо быть на одной волне, можно отстать. Мы тоже умеем пошутить, но он на голову выше, он профессионал, - подчеркнул Коломойский.

Читай также: Законопроект об импичменте Зеленского уже готов

Относительно Зеленского как бизнесмена, Коломойский отметил, что президент очень циничный и “с ним палец в рот не надо класть“.

Никаких сантиментов. Если должен, то должен. Никаких разговоров, поблажек. Он современный, он как раз поколение 70-х, ближе к 80-м. Он очень крутой, - добавляет бизнесмен.

Ранее сообщалось, что Коломойский выступил в защиту Богдана во главе АП.