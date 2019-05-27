"Он очень крутой": Коломойский рассказал, что думает о Зеленском
Бизнесмен Игорь Коломойский рассказал о своих отношениях с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом он сообщил в интервью для “Украинской правды“.
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Коломойский указал, что Ренат Ахметов еще в 2016 году, после выхода первой серии “Слуги народа“, заявил, что Зеленский станет президентом Украины, хотя в тот момент даже сам Зеленский об этом не думал.
Отношения бизнесмена и нынешнего президента формировали на протяжении долгих лет.
Я считаю, что у нас очень хорошие отношения. Но они образовались на протяжении какого-то длительного срока, последних 7 лет общения на фоне производства их контента, который транслировался у нас, - говорит Коломойский.
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Кроме того, бизнесмен называет Владимира Зеленского “очень зубастым“, “очень живым, веселым, с хорошей реакцией“ человеком.
С ним надо быть на одной волне, можно отстать. Мы тоже умеем пошутить, но он на голову выше, он профессионал, - подчеркнул Коломойский.
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Относительно Зеленского как бизнесмена, Коломойский отметил, что президент очень циничный и “с ним палец в рот не надо класть“.
Никаких сантиментов. Если должен, то должен. Никаких разговоров, поблажек. Он современный, он как раз поколение 70-х, ближе к 80-м. Он очень крутой, - добавляет бизнесмен.
Ранее сообщалось, что Коломойский выступил в защиту Богдана во главе АП.