Портнов добавил к заявлениям против Порошенко обвинение в узурпации власти

Бывший замглавы АП принес в ГБР уже четвертое заявление против бывшего главы государства.

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Бывший замглавы АП Андрей Портнов подал в ГБР уже четвертое заявления о “преступлениях Петра Порошенка“. О об этом Портнов написал в своем телеграм-канале.

“Друзья, пока в отношении Порошенко идут следственные действия по трем производствам о госизмене, отмывании средств, злоупотреблении служебным положением, легализации в офшорах преступных доходов и неуплате налогов, сегодня мы обратились с четвертым“, - рассказал он

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По словам Портнова, четвертое заявление касается попытки узурпации пятым президентом судебной власти.

“У нас еще десятки подготовленных заявлений, но в ближайшие недели мы сосредоточимся на усилении информационного давления на правоохранительные органы и подготовке ходатайств, жалоб и других процессуальных документов в рамках уже зарегистрированных четырех уголовных производств“, - добавил Портнов.

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Он также привел свое заявление, в котором уточняется, что Порошенко нужно вменить узурпацию власти при принятии решений о наборе людей в Высший совет правосудия.

Напомним, ранее сообщалось, что в ГБР сменили главу пресс-службы из-за публикации новости о деле Порошенко.