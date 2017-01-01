Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

"Мешает потоп": На Закарпатье из-за паводка просят отсрочить призыв в армию

Комментариев: 0
После ликвидации последствий непогоды призыв на срочную службу может быть продлен.
Закарпатская ОГА просит Минобороны отсрочить призыв парней из затопленных районов
Закарпатская ОГА просит Минобороны отсрочить призыв парней из затопленных районов
carpathia.gov.ua

В Закарпатской области руководство облгосадминистрации просит Министерство обороны отсрочить призыв на срочную службу парней, проживающих в затопленных районах области. Об этом заявил и. о. главы ОГА Ярослав Галас, сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.

Читай также: Хомчак рассказал об Иловайске, микроавтобусе от Коломойского и Зеленском-психологе

Галас отметил, что компенсация за нанесенный ущерб из резервного фонда госбюджета обычно выделяется только для восстановления объектов инфраструктуры, социальной сферы, образования и медицины. Таким образом, пострадавшим придется рассчитывать преимущественно на себя.

"Им (пострадавшим, - ред.) необходима помощь всех родных. По законодательству солдаты-срочники к боевым действиям на Донбассе не привлекаются, поэтому отсрочка не повлияет на обороноспособность страны", - сказал Ярослав Галас.

Читай также: Соблазнительная агитация за вступление в ВСУ спровоцировала скандал

Также Галас заявил, что после ликвидации последствий непогоды призыв на срочную службу может быть продлен.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о неотложных мерах по преодолению последствий чрезвычайной ситуации природного характера на отдельных территориях Закарпатской и Ивано-Франковской областей. 

Напомним, из-за сильных дождей на Закарпатье подтоплены десятки жилых домов, 241 домохозяйство и почти 2 тыс. га сельхозугодий. Погибли два человека.

Поделись:
Теги: потоп, непогода, призыв в армию, Закарпатская область
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь