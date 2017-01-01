"Будет висеть на каком-то дереве на Крещатике": Ярош о Зеленском

При этом Ярош считает, что "у Зеленского есть все перспективы стать хорошим президентом".

Глава Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош сказал, что президента “Владимира Зеленского убьют, если он предаст Украину и тех людей, которые на Революции и Войне погибли“.

Об этом Ярош рассказал в интервью изданию Обозреватель.

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“Украинцы, после семисотлетнего колониального рабства, возможно, пока не до конца научились строить государство. Но восстание делать мы научились очень хорошо и снимать тех всех “орлов“, которые пытаются паразитировать на поте и крови украинцев. Зеленский в своей инаугурационной речи говорил, что готов потерять рейтинги, популярность, должность... Нет, он потеряет жизнь. Будет висеть на каком-то дереве на Крещатике – если предаст Украину и тех людей, которые на Революции и Войне погибли“ - заявил Дмитрий Ярош.

И именно поэтому Зеленский для нас, украинцев – это очень опасно. Чувствую это - Ярош

При этом Ярош называет Зеленского “неопытным политиком, которого делает свита“ и предлагает дождаться действий нового президента.

Также Дмитрий предложил Зеленскому “проехаться по передку“ и рассказать ему, что происходило на фронте в последние 5 лет. По словам Яроша, он уже несколько раз обращался к новому президенту, но он не отвечает.

Для нас опасны его (ред. Зеленского) заявления о мире любой ценой. Владимир просто не знает цену этого мира

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Ярош не отрицает того, что Зеленский может стать “хорошим президентом и боевым Верховным Главнокомандующим“.

“Он может дать стимул к ускорению реформирования ​ВСУ, объединить мировое украинство, свободу бизнесу или даже еще большим националистом, чем Ярош“ - подытожил Дмитрий.

Ранее сообщалось о том, что добровольческая армия Яроша может стать частью ВСУ. Командование Объединенных сил подчекнуло готовность к диалогу в рамках действующего законодательства.