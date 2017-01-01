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"Будет висеть на каком-то дереве на Крещатике": Ярош о Зеленском

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При этом Ярош считает, что "у Зеленского есть все перспективы стать хорошим президентом".
Дмитрий Ярош
Дмитрий Ярош
УНИАН

Глава Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош сказал, что президента “Владимира Зеленского убьют, если он предаст Украину и тех людей, которые на Революции и Войне погибли“.

Об этом Ярош рассказал в интервью изданию Обозреватель.

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“Украинцы, после семисотлетнего колониального рабства, возможно, пока не до конца научились строить государство. Но восстание делать мы научились очень хорошо и снимать тех всех “орлов“, которые пытаются паразитировать на поте и крови украинцев. Зеленский в своей инаугурационной речи говорил, что готов потерять рейтинги, популярность, должность... Нет, он потеряет жизнь. Будет висеть на каком-то дереве на Крещатике – если предаст Украину и тех людей, которые на Революции и Войне погибли“ - заявил Дмитрий Ярош.

И именно поэтому Зеленский для нас, украинцев – это очень опасно. Чувствую это - Ярош

При этом Ярош называет Зеленского “неопытным политиком, которого делает свита“ и предлагает дождаться действий нового президента. 

Также Дмитрий предложил Зеленскому “проехаться по передку“ и рассказать ему, что происходило на фронте в последние 5 лет.  По словам Яроша, он уже несколько раз обращался к новому президенту, но он не отвечает.

Для нас опасны его (ред. Зеленского) заявления о мире любой ценой. Владимир просто не знает цену этого мира

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Ярош не отрицает того, что Зеленский может стать “хорошим президентом и боевым Верховным Главнокомандующим“.

“Он может дать стимул к ускорению реформирования ​ВСУ, объединить мировое украинство, свободу бизнесу или даже еще большим националистом, чем Ярош“ - подытожил Дмитрий. 

Ранее сообщалось о том, что добровольческая армия Яроша может стать частью ВСУ. Командование Объединенных сил подчекнуло готовность к диалогу в рамках действующего законодательства.

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Теги: Ярош, Зеленский
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