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В Верховном суде дважды обжаловали назначение Богдана главой АП

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Активисты подали сразу два заявления касательно назначения Андрея Богдана главой АП.
Против Богдана подали два иска
Против Богдана подали два иска
president.gov.ua

Назначение Андрея Богдана главой Администрации Президента дважды обжаловали в Верховном суде. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

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Известно, что в Кассационный административный суд Верховного суда Украины поступило два иска. Истцы требуют признать противоправным и отменить указ главы украинского государства о назначении Андрея Богдана на должность главы Администрации Президента.

В суде сообщили, что заявления были поданы 24 мая. Одно от общественной организации Общественный люстрационный комитет, а второе - от физического лица, имени которого пока не называют.

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Согласно процедуре, в течение пяти дней со дня подачи исков будет принято решение о следующих процессуальные действия.

Напомним, петиция об отставке главы АП набрала голоса. Вслед за петицией об отставке президента Владимира Зеленского набрала необходимые для рассмотрения голоса петиция против главы его администрации.

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Теги: Богдан, Верховный суд, иск, обжалование, Зеленский
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