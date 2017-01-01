В Верховном суде дважды обжаловали назначение Богдана главой АП

Активисты подали сразу два заявления касательно назначения Андрея Богдана главой АП.

Против Богдана подали два иска president.gov.ua

Назначение Андрея Богдана главой Администрации Президента дважды обжаловали в Верховном суде. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

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Известно, что в Кассационный административный суд Верховного суда Украины поступило два иска. Истцы требуют признать противоправным и отменить указ главы украинского государства о назначении Андрея Богдана на должность главы Администрации Президента.

В суде сообщили, что заявления были поданы 24 мая. Одно от общественной организации Общественный люстрационный комитет, а второе - от физического лица, имени которого пока не называют.

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Согласно процедуре, в течение пяти дней со дня подачи исков будет принято решение о следующих процессуальные действия.

Напомним, петиция об отставке главы АП набрала голоса. Вслед за петицией об отставке президента Владимира Зеленского набрала необходимые для рассмотрения голоса петиция против главы его администрации.