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"Смесь дома Пшонки и Версаля": У Зеленского рассказали, почему нужен переезд

Комментариев: 9
В команде президента жалуются на плохой интернет, а само здание Администрации называют "смесь университета с домом Пшонки и с попыткой Версаля".
Команда Зеленского не оставляет идео о переезде с Банковой
Команда Зеленского не оставляет идео о переезде с Банковой
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Заместитель главы Администрации президента Юрий Костюк в интервью Новому Времени заявил, что в здании на Банковой работать "очень тяжело", поэтому команда президента продолжает поиски нового офиса по администацию.

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"Да, мы очень хотим переехать. И мы делаем все, для того, чтобы найти правильный вариант, который будет быстрым и бюджетным, и в котором можно будет соблюсти все необходимые нормы безопасности", - заявил Костюк.

По его словам, работать в здании на Банковой "очень тяжело", поскольку здание Администрации президента похоже на "смесь университета с домом Пшонки и с попыткой Версаля, но немножко недоделанного и бюджетного". Костюк добавил, что в здании всегда зашторены окна и плохо работает wi-fi "из-за безопасности".

В то же время он отметил, что всегда прикрываться словом "безопасность" нельзя, и в XXI веке проблем с интернетом в АП быть не должно.

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"Когда мы здесь провели четыре дня, мы поняли, что любые сложности, какие есть, мы должны преодолеть и переехать отсюда", - подчеркнул Костюк.

Ранее СМИ сообщили, что команда Зеленского ведет переговоры об аренде помещений в конгрессно-выставочный центр Парковый, более известный как "вертолетная площадка Януковича".

Стоит отметить, что вступив в должность президента, Зеленский открыл доступ к Администрации на улице Банковая в Киеве.

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Теги: президент, Администрация Президента, Владимир Зеленский
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Комментариев (9)
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foster12    27.05.2019, 18:53
Оценка:  0
foster12
В вацапе бля все следят бля все вацапе....
Люблю_Украину    27.05.2019, 18:27
Оценка:  -1
Люблю_Украину
ребята не хотят что бы их слушали ибо там так напичкано всего, что мама не горюй)
СтальнаяКрыса    27.05.2019, 18:41
Оценка:  +1
СтальнаяКрыса
Для разговоров есть специальные комнаты, где прослушку не поставишь, окна имеют защиту от лазерной поослушки.
СтальнаяКрыса    27.05.2019, 18:24
Оценка:  -1
СтальнаяКрыса
А денег ему хватит на переезд? Где будет находится новое здание? В нем должно хватить комнат для АП, должен быть зал для приёма гостей. К новому зданию должны подходить туннели от Каб мина, Верховной рады и от других гос учреждений. Должна подходить защищенная связь. Стоимость этого 10000000 гривен.
СтальнаяКрыса    27.05.2019, 18:27
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
А то и больше, время на все это не менее 5 лет, а на следующий срок он не пройдёт.
ВосставшийИзБана    27.05.2019, 18:19
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Строго говоря у Wi-Fi низкая скорость и слабая надежность. Я сталкивался с такими сетями в офисах где работают с БД - это всегда проблема. А в данном случае нужна гигабитная экранированная витая пара, а не это баловство. Так что Вовочка в очередной раз показал себя лохом.
СтальнаяКрыса    27.05.2019, 18:35
Оценка:  +1
СтальнаяКрыса
Если Wi-Fi двухчастотная, и много точек доступа WiFi +каждая на разный канал, но одно имя, то работать будет нормально.
ВосставшийИзБана    27.05.2019, 18:47
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
В любом случае у витой пары в десятки раз выше скорость и надежность.
ВосставшийИзБана    27.05.2019, 18:11
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Переїздент!

Плохому тонцору - ..... Ну вы в курсе.
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