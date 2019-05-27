"Смесь дома Пшонки и Версаля": У Зеленского рассказали, почему нужен переезд

В команде президента жалуются на плохой интернет, а само здание Администрации называют "смесь университета с домом Пшонки и с попыткой Версаля".

Заместитель главы Администрации президента Юрий Костюк в интервью Новому Времени заявил, что в здании на Банковой работать "очень тяжело", поэтому команда президента продолжает поиски нового офиса по администацию.

Читай также: "Будет висеть на каком-то дереве на Крещатике": Ярош о Зеленском "Да, мы очень хотим переехать. И мы делаем все, для того, чтобы найти правильный вариант, который будет быстрым и бюджетным, и в котором можно будет соблюсти все необходимые нормы безопасности", - заявил Костюк.

По его словам, работать в здании на Банковой "очень тяжело", поскольку здание Администрации президента похоже на "смесь университета с домом Пшонки и с попыткой Версаля, но немножко недоделанного и бюджетного". Костюк добавил, что в здании всегда зашторены окна и плохо работает wi-fi "из-за безопасности".

В то же время он отметил, что всегда прикрываться словом "безопасность" нельзя, и в XXI веке проблем с интернетом в АП быть не должно.

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"Когда мы здесь провели четыре дня, мы поняли, что любые сложности, какие есть, мы должны преодолеть и переехать отсюда", - подчеркнул Костюк.

Ранее СМИ сообщили, что команда Зеленского ведет переговоры об аренде помещений в конгрессно-выставочный центр Парковый, более известный как "вертолетная площадка Януковича".

Стоит отметить, что вступив в должность президента, Зеленский открыл доступ к Администрации на улице Банковая в Киеве.