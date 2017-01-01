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Ради решения вопроса госзакупок на выборы создали рабочую группу

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Выборы народных депутатов являются более сложными, чем президентские, что требует более сложных бюллетеней.
ЦИК будет решать вопрос госзакупок вместе с Кабмином
ЦИК будет решать вопрос госзакупок вместе с Кабмином
facebook.com/UACEC4

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Рабочая группа правительства и ЦИК соберется через два дня для обсуждения проблем, связанных с проведением тендерных процедур для закупки и изготовления бюллетеней на выборы 21 июля. Об этом сообщает УНН.

По словам председателя ЦИК Татьяны Слипачук, вопрос публичных закупок остается на сегодня не решенным. 

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Выборы народных депутатов являются более сложными, чем президентские, что требует более сложных бюллетеней, что, в свою очередь, требует ускорения госзакупок, пояснила она.

При этом Слипачук добавила, что в разговоре с первым вице-премьером Степаном Кубивым они достигли предварительной договоренности о создании рабочей группы по урегулированию вопроса госзакупок среди различных органов власти.

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“Первое заседание такой группы должно состояться в среду“, - отметила Слипачук.

Напомним, ранее сообщалось, что для украинцев за рубежом уже создали памятку к выборам.

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Теги: Рада, выборы, Слипачук, ЦИК, госзакупки
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