Зеленского обязали рассмотреть петицию об отмене петиции об отставке Зеленского

Таким образом украинцы поддержали нового президента Украины .

Петиция президенту №22/053988-еп об отмене петиции за отставку Владимира Зеленского (№22/053360-еп) набрала 25 тысяч голосов. Это обязательное количество, которое необходимо для рассмотрения обращения.

Петицию составил и опубликовал Леонид Яценко 23 мая.

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“Предлагаю отменить петицию №22/053360-эп “За отставку Президента Украины Владимира Зеленского“, которая организована коррупционерами и этими же коррупционерами подписывается. Уважаемый Владимир Александрович! Народ Украины с Вами! Мы поддерживаем выбранный Вами путь на уничтожение коррупции. Пожалуйста, смело работайте, делайте более радикальные шаги, нас ожидает очень ожесточенная борьба“ – написал Яценко.

Петиция об отмене петиции Скриншот

Напомним, петиция об отставке главы АП набрала голоса. Вслед за петицией об отставке президента Владимира Зеленского набрала необходимые для рассмотрения голоса петиция против главы его администрации.