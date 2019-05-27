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Зеленского обязали рассмотреть петицию об отмене петиции об отставке Зеленского

Комментариев: 7
Таким образом украинцы поддержали нового президента Украины .
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский
president.gov.ua

Петиция президенту №22/053988-еп об отмене петиции за отставку Владимира Зеленского (№22/053360-еп) набрала 25 тысяч голосов. Это обязательное количество, которое необходимо для рассмотрения обращения.

Петицию составил и опубликовал Леонид Яценко 23 мая.

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“Предлагаю отменить петицию №22/053360-эп “За отставку Президента Украины Владимира Зеленского“, которая организована коррупционерами и этими же коррупционерами подписывается. Уважаемый Владимир Александрович! Народ Украины с Вами! Мы поддерживаем выбранный Вами путь на уничтожение коррупции. Пожалуйста, смело работайте, делайте более радикальные шаги, нас ожидает очень ожесточенная борьба“ – написал Яценко.

Петиция об отмене петиции
Петиция об отмене петиции
Скриншот

Напомним, петиция об отставке главы АП набрала голоса. Вслед за петицией об отставке президента Владимира Зеленского набрала необходимые для рассмотрения голоса петиция против главы его администрации.

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Теги: Зеленский, петиция, отставка
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Комментариев (7)
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СтальнаяКрыса    27.05.2019, 19:02
Оценка:  -1
СтальнаяКрыса
Надо подать петицию об отмене петиции за отмену петиции об отставке Владимира Зеленского с поста президента Украины.
И сколько раз можно будет подавать такие петиции?
ВосставшийИзБана    27.05.2019, 18:18
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Строго говоря у Wi-Fi низкая скорость и слабая надежность. Я сталкивался с такими сетями в офисах где работают с БД - это всегда проблема. А в данном случае нужна гигабитная экранированная витая пара, а не это баловство. Так что Вовочка в очередной раз показал себя лохом.
ВосставшийИзБана    27.05.2019, 18:19
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Пардон. Это в тему про переезд.
ВосставшийИзБана    27.05.2019, 18:15
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Запускаем рекурсию. Будет петиция за отмену петиции про отмену петиции за отставку Вовочки.
Letohradek    27.05.2019, 18:13
Оценка:  -3
Letohradek
То есть, петиция о том, что бы охрипший крысеныш подал в отставку, набравшая более 60 тыс. голосов, не берется в учет?
Думаю, Дима Ярош окажется прозорливым, и тупое зэ будет висеть на одном из деревьев Крещатика!
СтальнаяКрыса    27.05.2019, 19:07
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
Я понял, что если новая петиция наберёт больше подписей, то первая потеряет силу. Но если будут третья петиция с большим числом голосов чем вторая, то первая снова наберёт силу.
Noblesse_obliger    27.05.2019, 18:10
Оценка:  -1
Noblesse_obliger
За базар ЗЕ отвечать нужно!!!
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