Зеленского обязали рассмотреть петицию об отмене петиции об отставке Зеленского
Петиция президенту №22/053988-еп об отмене петиции за отставку Владимира Зеленского (№22/053360-еп) набрала 25 тысяч голосов. Это обязательное количество, которое необходимо для рассмотрения обращения.
Петицию составил и опубликовал Леонид Яценко 23 мая.
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“Предлагаю отменить петицию №22/053360-эп “За отставку Президента Украины Владимира Зеленского“, которая организована коррупционерами и этими же коррупционерами подписывается. Уважаемый Владимир Александрович! Народ Украины с Вами! Мы поддерживаем выбранный Вами путь на уничтожение коррупции. Пожалуйста, смело работайте, делайте более радикальные шаги, нас ожидает очень ожесточенная борьба“ – написал Яценко.
Напомним, петиция об отставке главы АП набрала голоса. Вслед за петицией об отставке президента Владимира Зеленского набрала необходимые для рассмотрения голоса петиция против главы его администрации.
И сколько раз можно будет подавать такие петиции?
Думаю, Дима Ярош окажется прозорливым, и тупое зэ будет висеть на одном из деревьев Крещатика!