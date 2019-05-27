"Трибунал? Нет, не слышали": Суд в РФ отклонил апелляцию всем 24 морякам

Все апелляционные жалобы на продление ареста военнопленным украинцам были отклонены.

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Суд в Москве отклонил апелляционные жалобы в отношении всех 24 военнопленных украинских моряков. Об этом в Facebook написал адвокат Николай Полозов.

“Заключительные две четверки моряков Мосгорсуд сегодня оставил под стражей до конца июля“, - уточнил он. “Международный трибунал ООН по морскому праву? Нет, не слышали“, - прокомментировал он ситуацию.

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Адвокат отметил, что Московский городской суд сегодня рассмотрел апелляционные жалобы адвокатов пятой и шестой четвёрок военнопленных украинских моряков.

“Постановления Лефортовского районного суда, которыми морякам были продлены сроки содержания под стражей до конца июля, оставлены без изменения, жалобы защиты - без удовлетворения“, - пишет Полозов.

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“Срок предоставления властями РФ отчета перед Международным трибуналом ООН по морскому праву о выполнении его решения истекает 25 июня 2019 года“, - напомнил он.

Напомним, ранее сообщалось, что родные политзаключенных обратились к президенту Владимиру Зеленскому.