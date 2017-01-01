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Во Львове девушке на голову упала часть фасада

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У пострадавшей диагностировали сотрясения мозга. На момент падения элемента фасада на месте работали строители.
Девушку госпитализировали
Девушку госпитализировали
Корреспондент.net

Во Львове на девушку упал элемент фасада дома. Об этом сообщили во Львовском городском совете.

"В результате падения элемента фасада из дома на пл. Мицкевича, 6/7 было травмировано девушку. Девушку, с диагнозом сотрясение головного мозга, госпитализировано в 8-ю больницу", - сообщили в городском совете.

По информации пресс-службы, дом, от которого отпал элемент фасада находится на балансе города.

"В этом доме по заказу управления охраны исторической среды Львовского горсовета проводится замена крыши. Работы начались еще в прошлом году. Дом в лесах. На момент падения элемента фасада на месте работали ремонтные бригады", - рассказал глава Галицкой районной администрации Андрей Зозуля.

Как сообщалось, в центре Львова на прохожих обвалились кирпичи. В результате инцидента никто не пострадал. Коммунальные службы убирают мусор с тротуара, причины события устанавливаются.

Напомним, в феврале в центре Львова обрушился фасад дома. Дом входит в список памятников архитектуры и градостроительства.

 

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Теги: Львов, дом, падение, девушка, фасад
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Источник: korrespondent.net

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