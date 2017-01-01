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Роспуск Рады: Верховный суд отказался от дела и "перевел стрелки" на КСУ

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Верховный суд считает, что правовые акты Рады и президента относятся к полномочиям Конституционного суда.
Верховный суд отнес дело о роспуске Рады к компетенции КСК
Верховный суд отнес дело о роспуске Рады к компетенции КСК
УНИАН

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Верховный суд отказал в открытии производства по иску к президенту Владимира Зеленского о признании противоправным и недействительным его указа о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных выборов, пишет Новое время.

Рассмотрение такого дела не относится к юрисдикции Верховного суда, заверили в пресс-службе ведомства.

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“Верховный суд пришел к выводу, что по содержанию положений части 2 статьи 147, части 1 статьи 150 Конституции проверка на предмет соответствия Конституции Украины всех без исключения правовых актов ВР и президента относится к полномочиям Конституционного суда“, - говорится в сообщении.

Напомним, Зеленский подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля. Указ вступил в силу 23 мая, а 24 мая в Украине официально началась предвыборная кампания. В Верховный суд подали три заявления о признании незаконным указа о роспуске ВР.

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Теги: Верховный суд, Рада, роспуск, указ, Зеленский, КСУ
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