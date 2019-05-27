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В Украину снова пытались ввезти зараженные томаты из Турции

Комментариев: 1
Фитосанитарные инспекторы предотвратили ввоз в Украину зараженных южноамериканской молью томатов.
Томат, зараженный южноамериканской молью
Томат, зараженный южноамериканской молью
Госпродпотребслужба

В Черкасской области инспекторы фитосанитарного контроля Украины во время проверки груза с томатами из Турции нашли в овощах южноамериканскую томатную моль. Об этом 27 мая сообщила пресс-служба Госпродпотребслужбы.

Сообщается, что государственные инспекторы выявили опасную томатную моль, когда проводили фитосанитарный контроль турецкой партии свежих томатов, весом 22 тонн. зараженный груз возвращен стране-экспортеру".

С целью предотвращения подобных случаев Турция получит уведомление о несоответствии груза фитосанитарным требованиям Украины, сообщили в Госпродпотребслужбе.

Ранее зараженные помидоры из Турции уже пытались завезти в Украину. Тогда в партии томатов из Турции также обнаружили южноамериканскую томатную моль.

Сообщалось также, что в Украину пытались провезти партию зараженных бананов, мандаринов и грейпфрутов.

 

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Теги: Украина, Турция, томаты, заражение, помидоры, Госпродпотребслужба
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
PINKIPAU    27.05.2019, 18:51
Оценка:  -2
PINKIPAU
Кацапы такое постоянно жрут, меняют на С-400. Мясо с овощами, да под боярышник.
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