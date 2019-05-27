В Харьковской области 16-летний сын заместителя мэра Змиева застрелился - СМИ

Возможно, подросток застрелился из-за того, что плохо сдал ВНО по украинскому языку.

В Харьковской области застрелился сын заместителя мэра Змиева Павла Заярного.

Об этом сообщает ГородХ.

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Мальчик звали Илья и он был 2003 года рождения. Его тело нашел дедушка. Указывается, что подросток только выпустился из школы.

Установлено, что он выстрелил из гладкоствольного ружья, которое находилось в собранном состоянии в углу комнаты.

Как стало известно, подросток покончил с собой из-за неудачной сдачи ВНО по украинскому языку. Кроме того, была найдена записка, в которой было написано: “У вас есть о ком заботиться“.

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Тело мальчика направили в морг. По данному факту открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Сейчас правоохранители выясняют все детали происшествия.

Ранее сообщалось, что в Луцке мужчина решился на суицид из-за семейных проблем. По предварительной информации, мужчина перелез через ограждения моста на проспекте Победы в Луцке и готовился сделать шаг в пропасть. Очевидцы вовремя заметили мужчину на мосту и вызвали полицейских.