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В Харьковской области 16-летний сын заместителя мэра Змиева застрелился - СМИ

Комментариев: 4
Возможно, подросток застрелился из-за того, что плохо сдал ВНО по украинскому языку.
Иллюстрационное фото
Иллюстрационное фото
pixabay.com

В Харьковской области застрелился сын заместителя мэра Змиева Павла Заярного.

Об этом сообщает ГородХ.

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Мальчик звали Илья и он был 2003 года рождения. Его тело нашел дедушка. Указывается, что подросток только выпустился из школы.

Установлено, что он выстрелил из гладкоствольного ружья, которое находилось в собранном состоянии в углу комнаты. 

Как стало известно, подросток покончил с собой из-за неудачной сдачи ВНО по украинскому языку. Кроме того, была найдена записка, в которой было написано: “У вас есть о ком заботиться“.

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Тело мальчика направили в морг. По данному факту открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Сейчас правоохранители выясняют все детали происшествия. 

Ранее сообщалось, что в Луцке мужчина решился на суицид из-за семейных проблем. По предварительной информации, мужчина перелез через ограждения моста на проспекте Победы в Луцке и готовился сделать шаг в пропасть. Очевидцы вовремя заметили мужчину на мосту и вызвали полицейских.

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Теги: самоубийство, суицид, сын, подросток, выстрелил, оружие, Харьковская область
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Комментариев (4)
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Колишній-східняк    27.05.2019, 19:51
Оценка:  -2
Колишній-східняк
Ничего удивительного. Та местность полностью руссифицирована (я сам с тех краёв и это прекрасно знаю). Украинским языком и его изучением , как и другие его сверстники, он, конечно же пренебрегал. А экзамен сдавать надо. Вот и надорвался молодой неокрепший организм...
Колишній-східняк    27.05.2019, 19:54
Оценка:  -2
Колишній-східняк
И, конечно же, во всём этом хунта и бандеровцы виноваты...
Ira0956    27.05.2019, 19:28
Оценка:  -3
Ira0956
не хватало еще из-за телячьей стреляться
Колишній-східняк    27.05.2019, 20:36
Оценка:  0
Колишній-східняк
Ну да. Тебе же в университете или институте делать не хер.
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