Бунт в одесской тюрьме: сгорела дежурная часть и авто

В одесской колонии во время бунта заключенных сгорело помещение дежурной части и пожарная машина.

В Одессе во время бунта осужденных в исправительной колонии № 51 сгорело помещение дежурной части учреждения. Об этом сообщил начальник следственного управления Главного управления Нацполиции в Одесской области Сергей Шайхет на свои странице в Facebook.

"В настоящее время правоохранителями начат осмотр места происшествия. По результатам установлено полное выгорание помещение дежурной части учреждения, задымления других близлежащих административных зданий и уничтожение специализированного пожарного автомобиля", - говорится в сообщении.

По информации Шайхета, раненых и погибших среди осужденных нет. Среди работников исправительного учреждения есть пять человек, которые обратились в медицинское учреждение.

Также он подчеркнул, что "побег из-под стражи в учреждении не допущен".

"Продолжаются следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех фигурантов, причастных к этому дерзкому преступления, за которое, кстати, предусмотрено до 10 лет лишения свободы", - подытожил Шайхет.

Напомним, что 27 мая в Одессе заключенные пытались захватить колонию, в результате чего произошел пожар в хозяйственных помещениях.

По словам омбудсмена Людмилы Денисовой, во время подавления восстания никто из бунтарей не получил существенные травмы, пожар ликвидирован, а информация о побеге не подтвердилась. Она сообщила, что причиной бунта стали обыски у заключенных.

В сети также появилось видео захвата колонии.

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