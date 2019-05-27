Советник Зеленского прибыл в Берлин

Первой страной для визита Администрации президента Украины Владимира Зеленского стала Германия.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник и советник Зеленского Вадим Пристайко 112.ua

Внешнеполитический советник президента Владимира Зеленского Вадим Пристайко прибыл с визитом в Берлин. Об этом в понедельник, 27 мая, сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в Twitter.

"Символично, что свой первый зарубежный визит заместитель главы АПУ, внешнеполитический советник президента Зеленского, посол Вадим Пристайко осуществляет именно в Берлин!", - отметил Мельник.

Напомним, 24 мая стало известно, что канцлер ФРГ Ангела Меркель провела телефонные переговоры с Зеленским. Во время разговора они обсудили двустороннее сотрудничество между странами, ситуацию на Донбассе, а также подтвердили важность полной реализации Минских соглашений.

Как сообщалось, Зеленский назначил представителя Украины при НАТО Пристайко замглавы своей администрации после того, как от данной должности отказалась замглавы МИД Елена Зеркаль.

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