В Украине больше не будут использовать электрофарез для лечения

Супрун рассказала, что в больницах появятся новые врачи для реабилитации, а лечение электрофарезом - неэффективное.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что лечение электрофарезом или ваннами с глиной теперь осталось в прошлом.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

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Супрун отметила, что Министерство здравоохранения вводит новые должности - “врача физической и медицинской реабилитации“, “физического терапевта“, “эрготерапевта“, “ассистента физического терапевта“ и “ассистента эраготерапевта“.

Все эти люди будут помогать человеку восстанавливаться с помощью проверенных способов.

А вот аппаратную физиотерапию Супрун относит к вспомогательным средствам реабилитации и не всегда эффективным. Например, электрофарез может уменьшить боль и воспаление, а также ускорить рассасывание шрамов. Больше ни в чем электрофарез не помогает.

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Супрун написали о том, что каждый новый специалист будет отвечать за свои определенные обязанности. Так, доктор физической и реабилитационной медицины будет возглавлять процесс реабилитации и координировать работу.

Физический терапевт будет определять, как улучшить качество жизни и подвижный аппарат человека, координацию, выносливость мышц и т.д.

Эрготерапевт поможет восстановить потерянные или ограниченные функции движения и координации, а также будет учить человека жить в новых для него условиях.

Работы таких команд будет направлена прежде всего не именно на заболевание или травму пациента, а на устранение ограничения в результате болезни или травмы - отметила Супрун.

Ранее сообщалось, что Супрун рассказала о вреде кислородных коктейлей.