В Украине больше не будут использовать электрофарез для лечения
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что лечение электрофарезом или ваннами с глиной теперь осталось в прошлом.
Об этом она написала на своей странице в Facebook.
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Супрун отметила, что Министерство здравоохранения вводит новые должности - “врача физической и медицинской реабилитации“, “физического терапевта“, “эрготерапевта“, “ассистента физического терапевта“ и “ассистента эраготерапевта“.
Все эти люди будут помогать человеку восстанавливаться с помощью проверенных способов.
А вот аппаратную физиотерапию Супрун относит к вспомогательным средствам реабилитации и не всегда эффективным. Например, электрофарез может уменьшить боль и воспаление, а также ускорить рассасывание шрамов. Больше ни в чем электрофарез не помогает.
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Супрун написали о том, что каждый новый специалист будет отвечать за свои определенные обязанности. Так, доктор физической и реабилитационной медицины будет возглавлять процесс реабилитации и координировать работу.
Физический терапевт будет определять, как улучшить качество жизни и подвижный аппарат человека, координацию, выносливость мышц и т.д.
Эрготерапевт поможет восстановить потерянные или ограниченные функции движения и координации, а также будет учить человека жить в новых для него условиях.
Работы таких команд будет направлена прежде всего не именно на заболевание или травму пациента, а на устранение ограничения в результате болезни или травмы - отметила Супрун.
Ранее сообщалось, что Супрун рассказала о вреде кислородных коктейлей.