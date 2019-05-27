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В Украине создали замену ракете Зенит

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Космическая ракета-носитель Маяк-3.9S по своим характеристикам достаточно превосходит Зенит, сообщил гендиректор КБ Южный.
В Украине разработали космическую ракету-носитель Маяк-3.9S
В Украине разработали космическую ракету-носитель Маяк-3.9S
acc.cv.ua

Генеральный директор украинского конструкторского бюро Южный Александр Дегтярев заявил о создании космической ракеты-носитель Маяк-3.9S, которая придет на замену ракете Зенит. Об этом он сообщил в ролике, размещенном на Youtube-канале предприятия, передает РИА-Новости.

"В конструкторском бюро Южное разработана ракета Маяк-3.9S, которая по своим характеристикам достаточно серьезно превосходит Зенит", - заверил он.

При производстве ракеты Зенит использовалось 70% российских комплектующих, среди которых двигатель первой ступени РД-171М и система управления. Дегтярев констатировал, что на смену свернутому производству будет запущен процесс создания украинской аналогичной продукции.

По словам гендиректора, новая разработка была спроектирована исходя из использования старта на Байконуре и Морского старта.

Напомним, 17 апреля в США запустили ракету-носитель Антарес, созданную при помощи Украины. В частности, первая ступень этой ракеты разработана украинскими специалистами из КБ Южное в кооперации с другими предприятиями.

 

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Теги: Украина, ракета, ракета-носитель, разработки, Южный, разработка
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Boxerogos    27.05.2019, 20:25
Оценка:  +1
Boxerogos
А могли бы просто переименовать эту ракету в ЗЕнит!))))))))))))))))
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