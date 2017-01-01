Зеленский посетил позиции ВСУ на Донбассе

Глава государства совершил первую поездку в зону ООС. Зеленский пообщался с бойцами на передовой в Луганской области.

Президент Владимир Зеленский совершил первую рабочую поездку в Луганскую область, где осмотрел позиции военных в Станице Луганской и Счастье. Об этом сообщает пресс-служба АП.

Зеленский пообщался с бойцами относительно бытовых условий, качества питания, обеспечения техникой, жильем и социальным пакетом, укомплектования подразделений.

"В Станице Луганской президент побывал на передовой, в частности в посту наблюдения и блиндажах. Ближайшая позиция противника - по 400 метров", - говорится в сообщении.

В частности, в АП добавили, что Зеленский отметил необходимость улучшения обеспечения бытовых условий военных.

"Условия для военных, которые защищают Украину, должны быть нормальными", - сказал он.

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В пресс-службе ООС отметили, что командующий объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сирский доложил Зеленскому, что ситуация в районе проведения операции объединенных сил - контролируемая. Об этом он доложил во время совещания, состоявшегося с участием начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Руслана Хомчака и представителей силовых структур, привлеченных к участию в операции.

Ранее сепаратисты заявляли, что после инаугурации стрелять стали меньше. За четыре дня с момента вступления Зеленского в должность, уменьшилось количество обстрелов, говорят сепаратисты.

Отметим, с 20 по 22 мая военные фиксировали на Донбассе не более шести обстрелов. И только за минувшие сутки было зафиксировано 11 обстрелов. Эти дни для военных прошли без потерь.

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