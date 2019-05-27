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Поехал на фронт: Зеленский совершил свою первую рабочую поездку

Комментариев: 2
Зеленский отметил, что условия для военных нужно улучшить.
Зеленский приехал в зону проведения ООС
Зеленский приехал в зону проведения ООС
president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский поехал в Луганскую область и осмотрел позиции военных в Станице Луганской и Счастье.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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Указывается, что Зеленский побывал на передовой в Станице Луганской. В частности, президент посетил пост наблюдения и блиндажи. Самая ближайшая позиция противника отсюда находится за 400 метров.

Гарант осмотрел быт бойцов, узнал качество питания, насколько бойцы обеспечены техникой. 

Условия для военных, которые защищают Украину, должны быть нормальными - подчеркнул Зеленский. 

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Также сообщается, что президент послушал доклад командующего операцией Объединенных сил генерал-лейтенанта Александра Сырского о ситуации в районе ООС. На совещании присутствовал и главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

Ранее мы писали о том, что на Закарпатье из-за паводка просят отсрочить призыв в армию. После ликвидации последствий непогоды призыв на срочную службу может быть продлен.

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Теги: Зеленский, президент, поездка, фронт, АТО, Луганск, бойцы
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Комментариев (2)
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mark_demo    27.05.2019, 22:02
Оценка:  0
mark_demo
пожлобились гаранту нормальный броник дать,хреновый Темп надели
mark_demo    27.05.2019, 22:03
Оценка:  0
mark_demo
только он один в Темпе
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