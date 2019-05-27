Поехал на фронт: Зеленский совершил свою первую рабочую поездку
Президент Украины Владимир Зеленский поехал в Луганскую область и осмотрел позиции военных в Станице Луганской и Счастье.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
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Указывается, что Зеленский побывал на передовой в Станице Луганской. В частности, президент посетил пост наблюдения и блиндажи. Самая ближайшая позиция противника отсюда находится за 400 метров.
Гарант осмотрел быт бойцов, узнал качество питания, насколько бойцы обеспечены техникой.
Условия для военных, которые защищают Украину, должны быть нормальными - подчеркнул Зеленский.
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Также сообщается, что президент послушал доклад командующего операцией Объединенных сил генерал-лейтенанта Александра Сырского о ситуации в районе ООС. На совещании присутствовал и главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.
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