Поехал на фронт: Зеленский совершил свою первую рабочую поездку

Зеленский отметил, что условия для военных нужно улучшить.

Президент Украины Владимир Зеленский поехал в Луганскую область и осмотрел позиции военных в Станице Луганской и Счастье.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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Указывается, что Зеленский побывал на передовой в Станице Луганской. В частности, президент посетил пост наблюдения и блиндажи. Самая ближайшая позиция противника отсюда находится за 400 метров.

Гарант осмотрел быт бойцов, узнал качество питания, насколько бойцы обеспечены техникой.

Условия для военных, которые защищают Украину, должны быть нормальными - подчеркнул Зеленский.

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Также сообщается, что президент послушал доклад командующего операцией Объединенных сил генерал-лейтенанта Александра Сырского о ситуации в районе ООС. На совещании присутствовал и главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

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