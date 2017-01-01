Супрун рассказала о новых должностях врачей

Минздрав вводит ряд новых должностей для восстановления функциональных возможностей пациентов.

Минздрав Украины решил отказаться от недоказуемых и малоэффективных методов реабилитации пациентов. Об этом в Facebook рассказала исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Лечение" ваннами с глиной, парафином или электрофорез - окончательно в прошлом... Это - важный шаг в преодолении недоказуемых и малоэффективных методов реабилитации. Например, электрофорез - до сих пор распространенный метод функциональной реабилитации, впрочем, это отнюдь не свидетельствует о его эффективности", - написала она.

Супрун подчеркнула, что аппаратная физиотерапия - лишь вспомогательное средство реабилитации. Она может уменьшать боль и воспаление, ускорять регенерацию тканей и рассасывать рубцы. На этом возможности электрофореза исчерпываются.

В связи с этим Минздрав вводит ряд новых должностей для восстановления функциональных возможностей пациентов: врача физической и медицинской реабилитации, физического терапевта, эрготерапевта (он поможет восстановить утраченные или ограниченные функции движения и координации, заново учить человека жить в новых для нее условиях, помогая достичь максимальной самостоятельности в быту).

"Также в мультидисциплинарной команде по реабилитации должны быть психолог, социальный работник, медсестра/медбрат, речевой терапевт и другие специалисты по необходимости", - добавила Супрун.

Она отметила, что восстановление нормальной деятельности человека - это не аппараты или процедуры без доказательной базы. Это профессиональные врачи и команды, которые используют новейшие методы для восстановления функциональных возможностей пациента.

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