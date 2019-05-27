Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украинские студенты попали в ДТП в Польше

Комментариев: 2
В результате ДТП две пассажирки получили тяжелые травмы и находятся в больнице.
В Польше украинские студенты попали в ДТП
В Польше украинские студенты попали в ДТП

В Польше в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали две украинские студентки. Об этом в Facebook сообщает посольство Украины в Польше.

По информации дипломатического ведомства, авария с участием украинских студентов, обучающихся в варшавских вузах, произошла в субботу, 25 мая, в районе Долины Служевской.

"В результате ДТП две пассажирки получили тяжелые травмы и находятся в больнице. Из Украины уже прибыли родственники пострадавших. Вчера в больнице студенток посетила консул, которая пообщалась с девушками и их родителями. Состоялась также встреча с представителем одного из ВУЗов, где учится одна из девушек", - сказано в сообщении.

Дело находится на контроле консульского отдела посольства Украины в Варшаве.

Ранее на востоке Польши дотла сгорел пассажирский автобус, ехавший из Киева в Прагу. 

В Польше в ДТП погиб украинец

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Польша, ДТП, Больница, студентки
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Introitus    27.05.2019, 23:12
Оценка:  0
Introitus
50 000 підписів для того, щоб документ міг бути розглянутий німецькими депутатами і винесений на голосування. https://docs.google.com/document/ d/1MIBoEiHa32nzvCZkfFa2ehGmY8yKpT WS6zYLjWFBRC8/preview?fbclid=IwAR 29i8rHz1x2cAwtIzVREaSTOPmi8JyJT5G PpQxv2z1AzQ_1uiDc466vdss
Introitus    27.05.2019, 23:12
Оценка:  0
Introitus
Заклик до всіх свідомих українців - на Батьківщині та за її межами. Прохання допомогти зібрати підписи до німецького парламенту. У Бундестагу зареєстрована петиція про міжнародно-правове визнання Голодомору 1932-1933 рр. як Геноциду проти українського народу. До 27 травня 2019 року потрібно набрати
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь