Российский юморист попал на Миротворец

Михаил Галустян попал в черный список за "сознательное нарушение государственной границы Украины" и "незаконную коммерческую деятельность" в Крыму.

Российского актера и юмориста Михаила Галустяна внесли в базу сайта Миротворец. Об этом свидетельствует информация на ресурсе.

Так, в список врагов Украины Михаил Галустян попал из-за того, что он был в Крыму после аннексии, поддерживает президента РФ Владимира Путина и состоит в военно-патриотическом движении.

"Сознательное нарушение Государственной границы Украины с целью проникновения в Крым. Участие в пропагандистских мероприятиях России против Украины. Участие в попытках легализации аннексии АР Крым. Незаконная коммерческая деятельность в аннексированном Крыму", - сказано в графе на сайте, где прописаны обвинения против фигурантов базы.

Ранее лидер венгерской праворадикальной партии Йоббик Томаш Шнайдер был занесен в базу центра Миротворец за посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Невъездной российский актер "забежал" в Украину

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