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Луценко намерен вернуться в политику

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Генпрокурор не покинет свой пост до выборов в Верховную Раду и формирования нового парламента.
Луценко отказался уйти в отставку
Луценко отказался уйти в отставку
facebook.com/LlutsenkoYuri

Генеральный прокурор Юрий Луценко в эфире телеканала ICTV в понедельник, 27 мая, заявил, что после проведения парламентских выборов готов будет вернуться в политику, но не в списки какой-либо партии.
 
"Считаю, что мое задание вместе с другими правоохранительными органами провести не только честные президентские, но и честные парламентские выборы и после этого я пойду в политику, не в списки каких-либо партий, а к людям, с которыми буду работать над своим видением развития Украины", – сказал глава ГПУ.
 
Отвечая на вопрос о возможных временных рамках такого решения, Луценко подчеркнул, что намерен покинуть пост генпрокурора после того, как новый парламент сформирует все руководящие органы власти.

Напомним, ранее Луценко заявил, что готов уйти в отставку, но причин для этого не видит. Генпрокурор также расказал, что регулярно встречался с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским.

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Теги: Луценко, генпрокурор, Парламентские выборы 2019
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Ruspidor    28.05.2019, 00:58
Оценка:  0
Ruspidor
Дай ка угадаю, обновленное бпп!
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