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Муженко подал рапорт о передаче дел новому главе Генштаба

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Муженко пожелал Хомчаку "еще больше укрепить приобретенный боевой дух и улучшить боевые способности армии".
Экс-глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко
Экс-глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко
Віктор Муженко / Facebook

Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко подал рапорт о передаче дел и должности новому главе Генштаба Руслану Хомчаку. Об этом он написал на своей странице в Facebook, обнародовав копию рапорта на имя министра обороны Степана Полторака.
 
"С июля 2014 года я имел честь возглавлять Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, на который возлагается ответственность за планирование и организацию вооруженного отпора агрессору. Военнослужащие Вооруженных Сил без колебаний встали на защиту свободы и независимости Украины, достойно выполняя свой конституционный долг", – сообщил Муженко.
 
Также он пожелал новому главе Генштаба "еще больше укрепить приобретенный боевой дух и улучшить боевые способности армии".


 

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Теги: Украинская армия, ВСУ, Муженко, Генштаб
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Источник: korrespondent.net

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