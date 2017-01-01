Итоги 27 мая: Зеленский на фронте и бунт в колонии

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Президент посетил Донбасс; в одесской колонии произошел бунт. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

В Европарламенте объявили результаты выборов

В ЕС прошли выборы в Европейский парламент, которые во многом определят будущее региона на ближайшие пять лет. Выросла поддержка правых популистов и евроскептиков, которые выступают, среди прочего, за сближение с Россией. Их поддержка оказалась высокой в отдельных странах, но в целом по ЕС - ниже прогнозируемой. Проевропейские партии получили 80 процентов мест.

Зеленский посетил линию фронта на Донбассе

Президент Владимир Зеленский совершил первую рабочую поездку в Луганскую область, где осмотрел позиции военных в Станице Луганской и Счастье.

Зеленский пообщался с бойцами относительно бытовых условий, качества питания, обеспечения техникой, жильем и социальным пакетом, укомплектования подразделений. В Станице Луганской президент побывал на передовой, в частности в посту наблюдения и блиндажах.

В Одессе произошел бунт в колонии

В Одессе вспыхнули беспорядки в Южной исправительной колонии общего режима №51. Сообщалось, что во время беспорядков несколько заключенных сбежали из тюрьмы, однако данная информация не подтвердилась.

Заключенные опубликовали видео бунта, на котором видно, как на территории тюрьмы строят баррикады. Позже стало известно, что проведенные ранее обыски у заключенных и стали причиной бунта, повлекшего за собой пожар в колонии. В результате беспорядков сгорела дежурная часть и пострадали пятеро сотрудников колонии.

ГБР получило очередное заявление на Порошенко

Юрист Андрей Портнов подал в Государственное бюро расследований четвертое заявление на экс-президента Петра Порошенко, в котором он обвинил его в попытке узурпировать судебную власть. Он отметил, что бывший глава государства незаконно назначил двух членов Высшего совета правосудия по президентской квоте.

Верховный суд отказался рассматривать законность роспуска Рады

Кассационный административный суд Верховного суда не станет рассматривать иски о законности указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента. В ВС решили, что рассмотрение на предмет соответствия Конституции правовых актов ВР и президента относятся к полномочиям Конституционного суда.