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Сутки в ООС: четыре обстрела, потерь нет

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Сепаратисты обстреливали позиции ВСУ из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
ВСУ контролируют ситуацию на Донбассе
ВСУ контролируют ситуацию на Донбассе
Прес-центр штаба ООС / Facebook

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 27 мая, четыре раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Дважды применялось оружие, запрещенное Минскими соглашениями. Украинские военные не понесли потерь.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке во вторник, 28 мая.

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Так, враг обстреливал позиции ВСУ из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки Восток сепаратисты из минометов и автоматических станковых гранатометов обстреляли позиции вблизи населенного пункта Березово.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки Север противник трижды обстрелял позиции вблизи населенного пункта Николаевка Вторая – из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

У населенного пункта Пивденне – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи населенного пункта Майорск – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По данным разведки Объединенных сил, ответным огнем были ранены четыре сепаратиста.

С начала текущих суток враг открывал огонь один раз – из минометов калибра 120 мм. Обстреливались позиции вблизи города Марьинка.

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“Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На обстрел противника наши подразделения дали адекватный ответ, потери врага уточняются“, – отметили в штабе.

Напомним, за сутки 26 мая сепаратисты три раза нарушили режим прекращения огня. Тогда ВСУ также не понесли потерь.

Как сообщалось 27 мая, президент Украины Владимир Зеленский поехал в Луганскую область и осмотрел позиции военных в Станице Луганской и Счастье.

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Теги: Донбасс, обстрел, сепаратисты, ВСУ, Операция объединенных сил
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