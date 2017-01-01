Синоптики озвучили оптимистический прогноз

К дождям с грозами стоит готовиться жителям западных регионов.

28 мая дожди с грозами накроют только западные области. Остальным регионам обещают теплый весенний день, сообщили в Укргидрометцентре.

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На западе Украины традиционно ожидаются дожди с грозами. На Закарпатье существенная угроза паводков. На улице от +24 до +25 градусов по Цельсию.

Совершенно другая ситуация на востоке Украины. Жителям восточных областей обещают жаркий весенний день без осадков. На термометре +24…+28 градусов.

Южным регионам также обещают теплый день без осадков. Воздух прогреется от +24 до +28 градусов по Цельсию.

На севере Украины ожидается облачный день с прояснениями. На протяжении дня температура воздуха будет колебаться в пределах +24…+29 градусов.

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В Центральной Украине будет солнечно и тепло. Воздух прогреется от +26 до +28 градусов.

В столице тепло и без осадков. Столбик термометра поднимется от максимальной отметки +28 градусов.

Напомним, в Украине ожидается подъем уровня воды в реках. Может произойти подтопление приречных населенных пунктов и затопление сельскохозяйственных угодий.