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Под Хмельницким мать пыталась продать свою дочь в сексуальное рабство

Комментариев: 2
Точный возраст несовершеннолетней девочки не уточняется.
Правоохранители начали досудебное расследование
Правоохранители начали досудебное расследование
depositphotos.com

В Хмельницкой области мать хотела продать свою несовершеннолетнюю дочь в сексуальное рабство.

Об этом сообщили УНН источники в правоохранительных органах.

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“В Хмельницкой области женщину подозревают намерении продать свою несовершеннолетнюю дочь третьим лицам с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации девочки“, - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что правоохранители начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 149 УК Украины.

Как сообщалось 4 марта, в Винницкой области женщина снимала порно со своим 4-летним сыном.

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Теги: проституция, мать, торговля людьми, Хмельницкая область
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Комментариев (2)
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Коляка    28.05.2019, 09:45
Оценка:  -1
Коляка
ну это не удивительно, в стране жрать не на что
SEMPENTY    28.05.2019, 09:38
Оценка:  -1
SEMPENTY
Ну жлобы...обычные украинские хлобы,ментальность такая...
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