Под Хмельницким мать пыталась продать свою дочь в сексуальное рабство

Точный возраст несовершеннолетней девочки не уточняется.

В Хмельницкой области мать хотела продать свою несовершеннолетнюю дочь в сексуальное рабство.

Об этом сообщили УНН источники в правоохранительных органах.

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“В Хмельницкой области женщину подозревают намерении продать свою несовершеннолетнюю дочь третьим лицам с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации девочки“, - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что правоохранители начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 149 УК Украины.

Как сообщалось 4 марта, в Винницкой области женщина снимала порно со своим 4-летним сыном.