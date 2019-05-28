Скрыл более 10 млн грн: Омеляну огласили обвинительный акт

Прокурор САП зачитал обвинительный акт по делу о недостоверном декларировании.

В Соломенском районном суде города Киева 27 мая с участием прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры состоялось очередное судебное заседание по делу об обвинении министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна в недостоверном декларировании.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

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На заседании прокурор САП объявил обвинительный акт. Кроме того, судом был определен порядок и объем исследования доказательств. Следующее заседание запланировано на 23 августа 2019 года.

Омелян обвиняется в том, что подавая декларации за 2015 и 2016 годы, умышленно указал сведения, которые отличаются от достоверных соответственно на сумму более 3 млн гривен и 8 млн гривен.

Напомним, ранее Соломенский районный суд Киева закрыл уголовное дело по обвинению министра инфраструктуры Владимира Омеляна в незаконном обогащении.

Так, обвинительный акт в отношении Омеляна был направлен в суд за несколько дней до вынесения Конституционным судом Украины решения о признании неконституционной ст. 368-2 УК Украины, которой была предусмотрена уголовная ответственность за незаконное обогащение. В этой части коллегией судей принято решение о закрытии уголовного производства.