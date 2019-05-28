Киевский бизнесмен на 12 млн грн незаконно намыл песка из Днепра

Преступник незаконно завладел землями водного фонда.

Бизнесмену грозит до 12 лет лишения свободы unn.com.ua

В Киеве гендиректору фирмы сообщено о подозрении за реализацию незаконно намытого песка на сумму более 12 млн гривен.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

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"Под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 3 следователями Деснянского УП ГУНП в Киеве сообщено о подозрении генеральному директору общества, организовавшему незаконный намыв и дальнейший незаконный сбыт песка", - указали в прокуратуре.

Установлено, что указанный руководитель предприятия в течение 2017 года, несмотря на отсутствие разрешительных документов, под видом расчистки участков Каневского водохранилища незаконно осуществил работы по гидротехническому намыву и дальнейшей реализации почвенно-песчаной смеси (песка) из реки Днепр общим объемом почти 600 тыс. тонн и общей стоимостью более 12,5 млн грн.

Действия должностного лица квалифицированы по ч.1 ст.239-2, ч.5 ст.191 УК Украины (незаконное завладение землями водного фонда и завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением). Гендиректору грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Как сообщалось 24 мая, в Ровенской области завели уголовное дело по факту нападения толпы добытчиков янтаря на полицейских и пограничников.