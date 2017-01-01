В Коломые убили известного адвоката с женой, - СМИ

Детей семейства в доме не было.

В Коломые Ивано-Франковской области жестоко убили известного адвоката 54-летнего Михаила Петрива и его 56-летнюю жену. Об этом сообщает Зеркало медиа.

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По предварительной информации, супругов жестоко убили, а после этого решили замести следы преступления путем поджога дома адвоката.

Пожар удалось оперативно ликвидировать. В доме нашли тела хозяина и его жены с огнестрельными ранениями. Мужчину убили в кабинете, а его жену на мансардном этаже.

К счастью, в момент двойного убийства детей семейства дома не было. Это их и уберегло.

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На месте преступления работает следственно-оперативная группа. Пока полицейские не готовы комментировать двойное убийство известной семьи.

Напомним, в Мариуполе со штурмом задержали подозреваемого в убийстве. Беглеца задержали в квартире, где он прятался под кроватью на балконе. Во время обыска у него изъята одежда со следами крови.