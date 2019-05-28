Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Зеленский запустил проект Социальный лифт: Что это значит

Комментариев: 7
Украины смогут управлять страной и получать государственные услуги прямо со своих смартфонов.
Проект Лифт запустили для всех желающих
Проект Лифт запустили для всех желающих
lift.net.ua

Команда президента Украины Владимира Зеленского запустила социальный проект Лифт, посвященный интеграции современных технологий в процесс управления государством. Об этом стало известно 28 мая из канала проекта в Telegram.

Читай также: Зеленский не подпишет законопроекты, принятые “кнопкодавами”

“Социальный лифт открыт! Пришло время перемен! Мы запускаем beta-версию проекта LIFT. Наша цель: этим проектом объединить квалифицированных специалистов и инновации, обеспечить положительные изменения в стране и ее комплексное социально-экономическое и культурное развитие“, говорится в публикации.

С помощью проекта можно будет устроиться на работу, получить новые знания и работать на благо родины. Авторы проекта подчеркивают, что Лифт предоставляет украинцам возможность рассказать о своих полезных для страны идеях или презентовать новый продукт.

Читай также: У Зеленского назвали приоритет в его работе

“LIFT это проект Команды Зеленского, объединяющая в себе квалифицированных специалистов и инновации. Он направлен на позитивные изменения в стране и ее комплексное социально-экономическое и культурное развитие“, говорится на сайте проекта.

Известно, что бета-версия “лифта“ уже открыта, а попасть в Лифт сможет каждый желающий. В проекте принимают участие не только представители властей, а и компании по подбору персонала, которые будут пристально следить за отбором кандидатов на вакантные должности.

“Абсолютно каждый может присоединиться к проекту. Мы объединили лучшие рекрутинговые компании и специалистов, которые будут тщательно следить за процессом отбора“, отмечают в Лифте.

Ранее Зеленский выступил на киевском форуме, где презентовал идею “страны в смартфоне“.

Смотри также - Владимир Зеленский на на iForum 2019. Полное выступление. Проект Лифт:

Поделись:
Теги: Лифт, проект, Владимир Зеленский, диджитал
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (7)
Отсортировать по дате Вниз
Jack3d    28.05.2019, 11:45
Оценка:  0
Jack3d
Да дайте человеку чуть времени, как шакалы набрасываетесь. Или он должен за неделю по быстрому изменить все что натворили воры и казнокрады ??? Так быстро не будет. Чуть подождать нужно, а там посмотрим !!!
Letohradek    28.05.2019, 11:52
Оценка:  0
Letohradek
Это можно трактовать как - ,Да дайте человеку чуть времени, порулить самолетом, в кабине которого он впервые в жизни ... а за время полета он научится ))
Любопытно, ты хотел бы оказаться в салоне этого самолета?
farfalle    28.05.2019, 11:37
Оценка:  -1
farfalle
Новая морковка для лохов. Безвиз и томос уже свое отыграли)
Letohradek    28.05.2019, 11:29
Оценка:  -6
Letohradek
Как такого болвана могли выбрать - президентом? ... Кто эти люди - 73%?
Коляка    28.05.2019, 11:34
Оценка:  +4
Коляка
это те кто устали от калтавого палубия, воловатого Пецю и станаватого глойсмана
farfalle    28.05.2019, 11:38
Оценка:  0
farfalle
Голосовали-то не ЗА Зеленского, а ПРОТИВ твоей галицайской власти, от которой одна война и бег на заработки за границу.
Letohradek    28.05.2019, 11:43
Оценка:  -2
Letohradek
Голосовали против Порошенка, а выбрали Зэбила, который не собирается останавливать войну, так как не знает как это делать )) И как вас - ватных уйобков после этого величать? Зэбилами, это даже ласково выглядит ))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь