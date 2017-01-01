СБУ проведет антитеррористические учения под Запорожьем

Учения будут проводиться с введением особого режима.

Служба безопасности Украины решила провести тактико-специальное антитеррористическое учение с введением особого режима 29-31 мая в Запорожском районе Запорожской области.

Об этом сообщает пресс-служба управления СБУ в области, передают Українськi Новини.

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“Во время мероприятий на отдельных территориях возможно временное введение особого режима, в том числе ограничения или запрет передвижения людей и движения транспортных средств, а также проверка документов, удостоверяющих личность, осмотр автомобилей и др“, - говорится в сообщении СБУ.

Учения пройдут в районе населенных пунктов, расположенных недалеко от юго-восточной части Запорожья: Новоалександровка, Степное, Лежино, Новооленовка, Кушугум, Григорьевка и Растущее.

Здесь проходят автомобильные трассы в направлении крупных городов Мелитополя, Бердянска (оба – Запорожская область) и Мариуполя (Донецкая область).

В учениях также будут задействованы подразделения Национальной полиции, Нацгвардии, ГосЧС, представители органов власти и местного самоуправления.

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СБУ призывает граждан сохранять спокойствие, а в случае обнаружения подозрительных предметов или получения информации о противоправных действиях неизвестных лиц сообщать правоохранителям.

Как сообщалось в декабре 2018, генерал СБУ показал карты Генштаба ВС РФ - Россия планировала захватить 8 областей Украины.