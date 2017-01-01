Бронированные катера провели стрельбы в Азовском море

Экипажи учились стрельбам из кормового и носового модулей при поддержке морской авиации.

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В Азовском море экипажи малых бронированных катеров “Кременчуг“ и “Лубны“ провели очередные учебные маневры с практическим выполнением стрельб из кормового и носового артиллерийских модулей. Об этом сообщил пресс-центр ООС.

Обучение в море проводились при поддержке морской авиации. Для этого привлекался вертолет Ми-14 морской авиационной бригады ВМС ВСУ.

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“Во время учений военные моряки отработали тактическое маневрирование, выход в атаку на обнаруженную морскую цель с использованием современных цифровых средств радиоэлектронной борьбы, а также тренировки по противовоздушной обороне и связи“, - говорится в сообщении.

Подобные учения позволяют повысить слаженность экипажей малых бронированных катеров и удерживать на должном уровне готовность морской компоненты ООС к реагированию на разные ситуации, отметил пресс-центр.

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Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский совершил свою первую поездку в Луганскую область.