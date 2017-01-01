В Днепре девушка пыталась покончить с жизнью

Причиной попытки суицида стал семейный конфликт.

Ночью 27 мая в патрульную полицию Днепра позвонил взволнованный таксист. Он сообщил, что несколько минут назад подвозил молодую девушку. Она рассказала мужчине о намерениях покончить жизнь самоубийством, сообщили в пресс-службе патрульной полиции города.

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Мужчина рассказал, что девушка пошла в направлении Кайдаксого моста. Патрульные немедленно направились туда.

На мосту действительно заметили молодую девушку. Она сидела на ограждении, держась за него руками. Благодаря профессионализму патрульных, девушку удалось достать из ограждения.

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В ходе беседы девушка рассказала, что решилась на суицид из-за семейной ссоры. После инцидента с потерпевшей поработали психологи. Затем ее передали родным.

Напомним, в Луцке мужчина решился на суицид из-за семейных проблем. Мужчину спасли патрульные.