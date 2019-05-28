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Парубий открыл заседание Рады: онлайн-трансляция

Комментариев: 4
В повестке дня значатся социально направленные законопроекты, вопросы местного самоуправления и другие.
Парубий открыл заседание Рады 28 мая
Парубий открыл заседание Рады 28 мая
Прес-служба Верховной Рады

Спикер парламента Андрей Парубий во вторник, 28 мая, открыл утреннее пленарное заседание Верховной Рады Украины.

В сессионном зале зарегистрировались 290 народных депутатов.

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Сегодня в повестке дня Рады значатся социально направленные законопроекты, вопросы местного самоуправления и ответственность за надругательство над местами захоронения защитников Украины.

Напомним, новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский во время своей инаугурационной речи распустил Верховную Раду текущего созыва, после чего подписал соответствующий указ. После этого Верховный суд Украины получил три иска о признании указа Зеленского о роспуске парламента незаконным. 24 мая группа нардепов обжаловала роспуск Рады в Конституционном суде.

Смотри также - Прямая трансляция заседания Рады:

Ранее мы сообщали о том, что лидеры фракций закрылись у Парубия из-за роспуска Рады. В кабинете спикера проходило обсуждение решения президента Владимира Зеленского.

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Теги: Верховная Рада, заседание, Андрей Парубий
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Комментариев (4)
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Коляка    28.05.2019, 11:29
Оценка:  +3
Коляка
Палубий еще за Небесную сотню и за Дом профсоюзов должен ответить!!!
Коляка    28.05.2019, 11:18
Оценка:  +2
Коляка
Палубий заклой лот
Letohradek    28.05.2019, 11:23
Оценка:  -4
Letohradek
Глава Верховной Рады Андрей Парубий дал президенту Владимиру Зеленскому три дня для внесения в парламент закона об импичменте.
Любопытно, подпишет крысеныш или зассыт?
Коляка    28.05.2019, 11:28
Оценка:  +3
Коляка
В этой стране теперь каждый сам за себя! Анархия спасёт Украину
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