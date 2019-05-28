Парубий открыл заседание Рады: онлайн-трансляция

В повестке дня значатся социально направленные законопроекты, вопросы местного самоуправления и другие.

Спикер парламента Андрей Парубий во вторник, 28 мая, открыл утреннее пленарное заседание Верховной Рады Украины.

В сессионном зале зарегистрировались 290 народных депутатов.

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Сегодня в повестке дня Рады значатся социально направленные законопроекты, вопросы местного самоуправления и ответственность за надругательство над местами захоронения защитников Украины.

Напомним, новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский во время своей инаугурационной речи распустил Верховную Раду текущего созыва, после чего подписал соответствующий указ. После этого Верховный суд Украины получил три иска о признании указа Зеленского о роспуске парламента незаконным. 24 мая группа нардепов обжаловала роспуск Рады в Конституционном суде.

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Ранее мы сообщали о том, что лидеры фракций закрылись у Парубия из-за роспуска Рады. В кабинете спикера проходило обсуждение решения президента Владимира Зеленского.