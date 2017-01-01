У брата Найема снова украли лимитированный байк

Лимитированный мотоцикл Suzuki GSX-R стоял на парковке офиса на улице Введенская, 4 в Киеве.

У юриста Маси Найема, брата народного депутата Мустафы Найема, снова угнали мотоцикл. Лимитированный Suzuki GSX-R был украден с парковки перед офисом юридической компании Найема.

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“Ребята подошли к трем ночи, посмотрели. Потом отошли и пришли к 03.50 и откатили его. Моя ошибка, что по приезду не заблокировал руль“, - рассказал Маси Найем в Facebook.

Маси Найем призвал похитителей вернуть байк, так как он лимитированной серии и у него есть собственный номер. Поэтому просто так продать его у похитителей не получится.

У брата Найема снова украли мотоцикл facebook.com/MasiNayyem

Комментарий владельца украденного байка facebook.com/MasiNayyem

Это лимитированный Suzuki GSX-R. Потому мой вам совет. Верните мотоцикл сегодня. Я найду, кто украл и куда отвезли. И кому пытались продать. Есть видео еще с четырех камер. Просто так угнать не получится. Лучше найдите возможность просто вернуть. Я и правда - просто советую, - сказал Наем

Позже он сообщил, что мотоцикл таки нашли. “Недалеко от места угона. Вырезаны провода. Высверлен замок зажигания,“ - написал юрист.

Стоит отметить, что это уже вторая кража мотоцикла у Маси. Первый раз у него угнали мотоцикл марки Honda белого цвета в мае 2018 года из-под здания апелляционного суда.