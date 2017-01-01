Сотрудница прокуратуры на мотоцикле врезалась в два авто

Под Одессой мотоциклистка столкнулась с двумя автомобилями и получила травму ноги.

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В Одесской области сотрудница местной прокуратуры попала в ДТП на мотоцикле. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы пишет УНН.

Авария произошла в Овидиопольском районе области на трассе Одесса-Черноморск. Так, женщина-мотоциклист Honda CBR 600 RR столкнулась с автомобилями Audi и Renault, которые двигались впереди.

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Водители и пассажиры автомобилей телесных повреждений не получили, а вот мотоциклистку госпитализировали с травмой ноги. В настоящее время проводится досудебное расследование. Устанавливаются обстоятельства ДТП.

Напомним,ранее сообщалось, что украинские студенты попали в ДТП в Польше.