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Сотрудница прокуратуры на мотоцикле врезалась в два авто

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Под Одессой мотоциклистка столкнулась с двумя автомобилями и получила травму ноги.
Сотрудница прокуратуры пострадала в результате ДТП
Сотрудница прокуратуры пострадала в результате ДТП
sud.ua

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В Одесской области сотрудница местной прокуратуры попала в ДТП на мотоцикле. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы пишет УНН.

Авария произошла в Овидиопольском районе области на трассе Одесса-Черноморск. Так, женщина-мотоциклист Honda CBR 600 RR столкнулась с автомобилями Audi и Renault, которые двигались впереди. 

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Водители и пассажиры автомобилей телесных повреждений не получили, а вот мотоциклистку госпитализировали с травмой ноги.  В настоящее время проводится досудебное расследование. Устанавливаются обстоятельства ДТП.

Напомним,ранее сообщалось, что украинские студенты попали в ДТП в Польше. 

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Теги: ДТП, Одесса, мотоцикл, авто, прокурор
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