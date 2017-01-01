В центре Херсона избили патрульного

Нападавший уже привлекался к ответственности за подобное преступление.

На центральной площади Херсона мужчина, который нарушал общественный порядок, напал на патрульного при исполнении. Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Херсонской области.

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Полицейский получил легкие телесные повреждения. Нападавшего удалось оперативно арестовать. На данный момент он находится в СИЗО.

Данные об инциденте внесли в Единый реестр досудебных расследований. Предварительно речь о преступлении, предусмотренном ч.2 ст.345 Уголовного кодекса Украины "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа". Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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К слову, мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за причинение легких телесных повреждений.

Напомним, на Ровенщине толпа селян напала на силовиков. В ходе обысков около сотни местных жителей напали на работников полиции и погранслужбы, есть пострадавшие.