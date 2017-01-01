Министр инфраструктуры Омелян готов баллотироваться в Раду

Омелян пока не принял окончательного решения в составе какой именно партии будет работать .

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что собирается идти в политику и готов баллотироваться в Верховную Раду.

Об этом сообщает 112 Украина.

Однако Омелян точно не решил, в составе какой именно партии будет работать. Он заявил, что пока не ведет переговоры ни с одной политической партией.

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"Я этого (намерений идти на парламентские выборы, - ред.) не исключаю, но хочу понять, с кем, ради чего и как. Это должны быть прозрачные и честные выборы, не только передо мной, но и перед общественностью. Если я увижу, что это отвечает моим личным принципам, тогда буду готов присоединиться к политической силе", - сказал Владимир Омелян.

Также он отметил, что, возможно, займется политикой внепарламентского формата. Окончательного решения Омелян пока не принял.

Напомним, ранее Соломенский районный суд Киева закрыл уголовное дело по обвинению министра инфраструктуры Владимира Омеляна в незаконном обогащении.

Так, обвинительный акт в отношении Омеляна был направлен в суд за несколько дней до вынесения Конституционным судом Украины решения о признании неконституционной ст. 368-2 УК Украины, которой была предусмотрена уголовная ответственность за незаконное обогащение. В этой части коллегией судей принято решение о закрытии уголовного производства.