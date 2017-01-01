В отмене энергореформы заинтересованы некоторые олигархические группы – эксперт

Ряд олигархических групп не заинтересован в запуске нового рынка электроэнергии. Их предприятия являются крупными потребителями электроэнергии и владельцы хотят контролировать цену на нее. Об этом заявил экономический эксперт Борис Кушнирук в комментарии для телевизионных СМИ, пишет Обозреватель.

В частности, по его мнению, среди заинтересованных в срыве своевременного старта нового рынка является Игорь Коломойский. Он контролирует Никопольский и Запорожский ферросплавные заводы, которые являются крупнейшими потребителями электроэнергии, а расходы на электроэнергию в себестоимости их продукции составляют около 50%.

“Коломойский заинтересован, чтобы вернуться к той модели, которая существовала еще до внедрения так называемого“ Роттердам + “. Когда тарифы определялись полностью в ручном режиме. Тогда они смогут пролоббировать, чтобы на его предприятиях, как на“ больших “потребителям электроэнергии, цена была низкой “, - отметил Борис Кушнирук.

Напомним, запуск новой модели энергорынка должна состояться 1 июля 2019, согласно закону “О рынке электрической энергии“, принятого Верховной Радой в апреле 2017 года. Это обязательство Украины перед европейскими партнерами. В случае отмены реформы Украина может потерять 500 млн евро макрофинансовой помощи ЕС.

Как сообщали СМИ, в интервью Игорь Коломойский призвал отменить реформу энергорынка. Эксперты связывают это с желанием в ручном режиме регулировать тарифы на электроэнергию для предприятий олигарха.