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В Житомирской области родители сожгли в печи пятилетнюю дочь

Комментариев: 7
Родителям, лишенным прав из-за алкоголизма, активисты помогли вернуть девочку из приемной семьи. Через какое-то время ребенок пропал, а в селе забили тревогу.
Родители через суд вернули дочь, а затем убили ее и сожгли труп
Родители через суд вернули дочь, а затем убили ее и сожгли труп
Facebook/Вячеслав Печененко

В одном из сел Овручского района Житомирской области родители убили собственную пятилетнюю дочь, а затем сожгли труп в печи. Об этом 28 мая сообщил в Facebook начальник ГУНП в Житомирской области Вячеслав Печененко.

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Сообщается, родители девочки ранее были лишены родительских прав из-за алкоголизма, но им на помощь пришли активисты, которые помогли вернуть дочь. После того, как девочку вернули из приемной семьи, родители убили ее, а затем сожгли труп.  

“Циничности и ужаса в этой ситуации придает тот факт, что тело мертвого ребенка эти нелюди сожгли в печи, а останки вынесли. По крайней мере, такие свидетельства мы пока проверяем. Сейчас оба под стражей“, — написал Печененко.

Он добавил, что в приемной семье о девочке хорошо заботились и занимались ее воспитанием. После того, как суд вернул ее биологическим родителям, приемная семья пыталась обжаловать решение суда в высших судебных инстанциях, но к тому моменту девочка исчезла.

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Печененко добавил, что родители пытались выдать сына за пропавшую дочь, но сельская община обнаружила подмену и сообщила об этом полиции.

“Во время проверки мать пыталась выдать сына за пропавшую дочь, надев ему девчачьи вещи. Быстро разобраться полицейским помогла община села. Люди четко указали, что это не Даша и под давлением этих свидетельств - еще одно страшное признание“, - сообщил Панченко.

Полиция начала уголовное производство по факту убийства малолетнего ребенка.

Ранее в Харькове отец издевался над сыном и снимал процесс на смартфон. Также сообщалось, что в Киеве обнаружили труп младенца в одном из парков.

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Теги: криминал, ребенок, родители, убийство, девочка
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (7)
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КимЧенПых    28.05.2019, 12:34
Оценка:  +2
КимЧенПых
активисты-ебланы
Коляка    28.05.2019, 12:17
Оценка:  +3
Коляка
Жесть то какая.... .. . . ... .
Estranged    28.05.2019, 12:14
Оценка:  +4
Estranged
Активистов в печь.
SEMPENTY    28.05.2019, 12:13
Оценка:  +4
SEMPENTY
Ну и этих уродов в ту же печку.....
Vladimirovich198    28.05.2019, 12:13
Оценка:  +6
Vladimirovich198
Это просто ужас. Надеюсь она попала в лучший мир. Этих нелюдей надо живьем за такое сжечь, твари. А активистам задуматься, может их чрезмерная активность не всегда во благо ? Хотя ребенка не вернуть уже...
Ruspidor    28.05.2019, 12:10
Оценка:  +4
Ruspidor
Это пизeц, люди! Это - пиздeц!
Замечатель    28.05.2019, 12:07
Оценка:  +3
Замечатель
И что хорошего сделали активисты....Пусть детка им снится до их конца.Благими намерениями выстлана дорога в ад...
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