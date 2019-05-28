Начальник одесской колонии знал о бунте заранее

Причиной бунта в колонии №51 города Одессы стал беспредел со стороны администрации.

Руководству одесской колонии №51 было заранее известно о том, что заключенные готовят бунт. Об этом передают УСИ, ссылаясь на собственный источник.

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По словам собеседника издания, начальник колонии требовал взятки за соблюдение их элементарных прав на свидания, передачи, питание, пользование бытовыми приборами и т.д.

За бунт было известно, что он будет. Главная причина этому – беспредел со стороны Мастицкого. Он выдавливает с зеков и их родственников последнее. Мы предупреждали о том, что массовая коррупция может привести к бунтам. Мастицкий давит все тюрьмы, чтобы за каждый шаг платили деньги. Через своего начальника Южной ИК 51 Унгуряна он выдавливал из заключенных деньги за еду передачи, бытовые приборы, свидания и т.д. Пытались делать это через смотрящего по кличке Панас. Но смотрящий был противником этого беспредела и его увезли в другую колонию. А зеков, чтобы угомонить, планировали избить под видом учений спецназа. Все это и привело к бунту, - сообщил источник.

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Напомним, бунт в Одесской колонии начался по указанию "воров в законе". Целью бунта, по словам Аброськина, является дестабилизация ситуации.