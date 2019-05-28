Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Керченский пролив нужно признать международным – Елена Зеркаль

Комментариев: 7
Зеркаль считает, что новый статус Керченского пролива позволит минимизировать проблемы с пропуском украинских кораблей.
Елена Зеркаль заявила о статусе Керченского пролива
Елена Зеркаль заявила о статусе Керченского пролива
wikipedia.org

После захвата украинских кораблей силами Российской Федерации Украина намерена добиваться изменения статуса Керченского пролива. Он должен быть признан международным.

Об этом заявила замглавы МИД Украины Елена Зеркаль в интервью Радио НВ.

По словам Зеркаль, новый статус снимет вопросы по правовой неопределенности.

Читай также: “Карьера не должна идти в разрез с ценностями“: Зеркаль остается в МИД

“Очень важно сейчас обеспечить определение статуса Керченского пролива как международного пролива. Это снимет очень многие вопросы, которые до сих пор существуют, и правовой неопределенности в том числе, и вопрос спекуляций Российской Федерации о статусе Керченского пролива как внутреннего пролива“, - заявила Елена Зеркаль. 

Замглавы МИД Украины подчеркнула, что в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву от 1982 года, что страны у пролива не могут дискриминировать каким-либо образом корабли других государств.

Напомним, ранее Елена Зеркаль пообещала четко объяснить, почему с сайта президента пропал указ о ее назначении замглавы АП.

Поделись:
Теги: елена зеркаль, Керченский пролив, международный статус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (7)
Отсортировать по дате Вниз
Коляка    28.05.2019, 12:30
Оценка:  +2
Коляка
ну да! ну да))))))))))))))))))
Boxerogos    28.05.2019, 12:10
Оценка:  +3
Boxerogos
Что такое зерКаль?
Афганец    28.05.2019, 12:17
Оценка:  +3
Афганец
Да Вы что?!!!
Это ж САМА Зеркаль!
Ну, Вы, блин, даете!
Афганец    28.05.2019, 12:02
Оценка:  +4
Афганец
Так признавайте! Кто запрещает!
Колорад    28.05.2019, 12:29
Оценка:  +1
Колорад
Мабудь Путин будет против.
Коляка    28.05.2019, 12:31
Оценка:  +1
Коляка
так и буде
Колорад    28.05.2019, 12:00
Оценка:  +4
Колорад
Лучше международными сделать Панамский и Суэцкий каналы. А вообще то этот мост - стратегический обьект РФ.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь