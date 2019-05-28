Керченский пролив нужно признать международным – Елена Зеркаль

Зеркаль считает, что новый статус Керченского пролива позволит минимизировать проблемы с пропуском украинских кораблей.

После захвата украинских кораблей силами Российской Федерации Украина намерена добиваться изменения статуса Керченского пролива. Он должен быть признан международным.

Об этом заявила замглавы МИД Украины Елена Зеркаль в интервью Радио НВ.

По словам Зеркаль, новый статус снимет вопросы по правовой неопределенности.

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“Очень важно сейчас обеспечить определение статуса Керченского пролива как международного пролива. Это снимет очень многие вопросы, которые до сих пор существуют, и правовой неопределенности в том числе, и вопрос спекуляций Российской Федерации о статусе Керченского пролива как внутреннего пролива“, - заявила Елена Зеркаль.

Замглавы МИД Украины подчеркнула, что в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву от 1982 года, что страны у пролива не могут дискриминировать каким-либо образом корабли других государств.

Напомним, ранее Елена Зеркаль пообещала четко объяснить, почему с сайта президента пропал указ о ее назначении замглавы АП.