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Рада увеличила территорию одного из районов Донецкой области

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В июле 2018 года Кабинет министров предложил парламенту увеличить территорию Бахмутского района Донецкой области.
Документом увеличивается территория Бахмутского района на 71,7 гектара земель
Документом увеличивается территория Бахмутского района на 71,7 гектара земель
donmining.info

Верховная рада Украины увеличила территорию Бахмутского района Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина.

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Нардепы после нескольких неудачных попыток поддержали соответствующий проект постановления №8576 "Об изменениях в административно-территориальном устройстве Донецкой области, изменении и установлении границ города Горловки и Бахмутского района Донецкой области" 230 голосами.

"Целью проекта постановления является упорядочение административно-территориальных отношений в условиях проведения операции Объединенных сил на территории Донецкой области и обеспечения жизнедеятельности в населенных пунктах", - указано в пояснительной записке.

В частности, предусматривается изменить границы Бахмутского района и города Горловка Донецкой области. Так, документом увеличивается территория Бахмутского района на 71,7 гектара земель за счет передачи в его состав территории поселка Гладосово.

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Также предусматривается утвердить территорию Бахмутского района общей площадью 192213,5 га и города Горловка общей площадью 40529,5 гектара. Таким образом, поселок Гладосово фактически будет подчинен Новолуганскому сельскому совету Бахмутского района Донецкой области.

Как сообщалось 24 мая, в Генштабе рассказали, возможно ли освободить Донбасс военным путем.

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Теги: Донецкая область, Рада
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