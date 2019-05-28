"В тараканьих бегах меня не будет": Мэр Днепра Филатов отказался от выборов

По словам мэра, он "принял окончательное решение и останется в родном городе".

Мэр Днепра Борис Филатов не будет участвовать в парламентских выборах-2019. Об этом он заявил на своем блоге в YouTube.

Филатов назвал принятое решение сложным.

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"Это было для меня сложное решение, но, тем не менее, я его принял. Страна у нас заходит в избирательную кампанию в парламент. Я принял окончательное и финальное решение не принимать участие в этих политических баталиях", - заявил Филатов.

По словам Филатова, к нему поступали предложения от четырех партий. Их названия мэр не озвучил.

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"Я решил оставаться с городом, со своими земляками. И заниматься обычной простой работой, а не принимать участие в тараканьих бегах... Я остаюсь с городом, с "партией" по имени Днепр и буду дальше прилагать все усилия, чтобы построить здесь счастливую нормальную жизнь", - сказал Борис Филатов.

Как сообщалось, в октябре 2018 года министерство внутренних дел предоставило личную охрану мэру Днепра Борису Филатову.