Президент Зеленский впервые побывал на передовой в 400 метрах от противника

Владимир Зеленский провел первую рабочую поездку в Луганской области.

Президент пообщался с бойцами, расспросил о бытовых условиях president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочую поездку в Луганскую область. Зеленский осмотрел позиции украинских военных в Станице Луганской и Счастье вчера, 27 мая.

Об этом сообщает официальный сайт АП Президента.

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Владимир Зеленский пообщался с военными касательно бытовых условий, качества питания, обеспечения техникой, жильем и социальным пакетом, укомплектования подразделений.

Условия для военных, защищающих Украину, должны быть нормальными, - сказал Глава государства.

В Станице Луганской Президент побывал на передовой, в частности в посте наблюдения и блиндажах. Ближайшая позиция противника – через 400 метров.

Осмотрев бытовые условия, в которых находятся защитники, Владимир Зеленский отметил необходимость улучшения обеспечения.

Ранее сообщалось о том, что команда Владимира Зеленского запустила социальный проект Лифт. Украины смогут управлять страной и получать государственные услуги прямо со своих смартфонов.