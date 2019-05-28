Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Президент Зеленский впервые побывал на передовой в 400 метрах от противника

Комментариев: 5
Владимир Зеленский провел первую рабочую поездку в Луганской области.
Президент пообщался с бойцами, расспросил о бытовых условиях
Президент пообщался с бойцами, расспросил о бытовых условиях
president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочую поездку в Луганскую область. Зеленский осмотрел позиции украинских военных в Станице Луганской и Счастье вчера, 27 мая.

Об этом сообщает официальный сайт АП Президента.

Читай также: Зеленский не подпишет законопроекты, принятые “кнопкодавами”

Владимир Зеленский пообщался с военными касательно бытовых условий, качества питания, обеспечения техникой, жильем и социальным пакетом, укомплектования подразделений.

Условия для военных, защищающих Украину, должны быть нормальными, - сказал Глава государства.

В Станице Луганской Президент побывал на передовой, в частности в посте наблюдения и блиндажах. Ближайшая позиция противника – через 400 метров.

Осмотрев бытовые условия, в которых находятся защитники, Владимир Зеленский отметил необходимость улучшения обеспечения.

Ранее сообщалось о том, что команда Владимира Зеленского запустила социальный проект Лифт. Украины смогут управлять страной и получать государственные услуги прямо со своих смартфонов.

 

Поделись:
Теги: Владимир Зеленский, передовая, президент
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
ШВЕЙК    28.05.2019, 13:22
Оценка:  0
ШВЕЙК
Ну чисто Ремба! Тільки памперси з штанів випирають! )))
VSHIVANKA    28.05.2019, 12:46
Оценка:  -5
VSHIVANKA
НУ И ?
ЧТО ПОРОСЯТКО , ЧТО ОН , НИЧЕГО НЕ ПОМЕНЯЕТСЯ , ПОКА ЭТОГО НЕ ЗАХОТЯТ ХОЗЯЕВА С ВАШИНГТОНА , А ТЕМ СПОКОЙНАЯ ОБСТАНОВКА У ГРАНИЦ РОССИИ СОВЕРШЕННО НЕ НУЖНА ....)))
А НЕРАБЫ ДУМАЮТ , ЧТО ЧТО-ТО РЕШАЮТ ....
ВЫ ПЕШКИ В БОЛЬШОЙ ИГРЕ , РАСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ ...)))
WTF2wtf    28.05.2019, 12:56
Оценка:  +3
WTF2wtf
Говно ольгинское, нахер пшло
Коляка    28.05.2019, 12:28
Оценка:  -4
Коляка
а чего форму на гаранта не надели? где правила техники безопастности, или Вы его угробить хотели? Или постанова?
Letohradek    28.05.2019, 12:19
Оценка:  +1
Letohradek
Это была хорошая прививка против рускага мира!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь