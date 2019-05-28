Президент Зеленский впервые побывал на передовой в 400 метрах от противника
Президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочую поездку в Луганскую область. Зеленский осмотрел позиции украинских военных в Станице Луганской и Счастье вчера, 27 мая.
Об этом сообщает официальный сайт АП Президента.
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Владимир Зеленский пообщался с военными касательно бытовых условий, качества питания, обеспечения техникой, жильем и социальным пакетом, укомплектования подразделений.
Условия для военных, защищающих Украину, должны быть нормальными, - сказал Глава государства.
В Станице Луганской Президент побывал на передовой, в частности в посте наблюдения и блиндажах. Ближайшая позиция противника – через 400 метров.
Осмотрев бытовые условия, в которых находятся защитники, Владимир Зеленский отметил необходимость улучшения обеспечения.
Ранее сообщалось о том, что команда Владимира Зеленского запустила социальный проект Лифт. Украины смогут управлять страной и получать государственные услуги прямо со своих смартфонов.
ЧТО ПОРОСЯТКО , ЧТО ОН , НИЧЕГО НЕ ПОМЕНЯЕТСЯ , ПОКА ЭТОГО НЕ ЗАХОТЯТ ХОЗЯЕВА С ВАШИНГТОНА , А ТЕМ СПОКОЙНАЯ ОБСТАНОВКА У ГРАНИЦ РОССИИ СОВЕРШЕННО НЕ НУЖНА ....)))
А НЕРАБЫ ДУМАЮТ , ЧТО ЧТО-ТО РЕШАЮТ ....
ВЫ ПЕШКИ В БОЛЬШОЙ ИГРЕ , РАСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ ...)))