Преступника нашли по горячим следам.

В окрестности Ужгорода молодой человек в балаклаве ограбил АЗС. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Закарпатской области.

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Известно, что злоумышленник ворвался в здание автозаправки в балаклаве и начал угрожать персоналу гранатой. Парень требовал выдать ему все деньги с кассы.

После того, как преступнику удалось реализовать свой преступный умысел, он поспешил скрыться с места преступления.

Сумму украденного не называют zk.npu.gov.ua

Между тем, полицейские оперативно по горячим следам нашли преступника. Им оказался 21-летний житель села Боржавское. При нем выявили гранату, балаклаву и похищенные деньги.

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Открыто производство по статье 187 УК, то есть разбойное нападение. Следствие по делу продолжается.

Напомним, в Луцке задержали серийного грабителя с гранатой. Боеприпас направили на исследование, а нарушителя задержали.