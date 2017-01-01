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МИД пытается вернуть бабушке 10 детей задержанной в Гурзии украинки

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Украинские дипломаты также работают над тем, чтобы в суде доказать невиновность украинки.
МИД надеется вернуть детей задержанной украинки домой
МИД надеется вернуть детей задержанной украинки домой
facebook.com/UkraineMFA

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МИД работает над вопросом обеспечения правовых оснований, чтобы передать 10 детей украинки, задержанной в Грузии, их бабушке в Украине. Об этом сообщил замдиректора Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич, передает УНН.

“Наша задача - обеспечить соблюдение прав малолетних детей гражданки Украины в сложившихся условиях“, - подчеркнул он. 

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“По результатам мониторинга условий пребывания детей в приемных семьях, определенных органом опеки Грузии, и их посещения консулом, есть основания утверждать, что дети находятся в условиях, в которых нуждаются дети такого возраста“, - отметил Кирилич. 

“Но они должны находиться в домашней среде, и для этого работаем над вопросом обеспечения правовых оснований их передачи бабушке в Украине“, - сообщил он. 

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По словам дипломата, консул посетил также в заведении временного содержания гражданку Украины. Задержанная не высказывала жалоб на условия или нарушение ее прав. 

“Важно совместно с адвокатом сформировать убедительную доказательную базу невиновности гражданки Украины и доказать это в суде, заседание которого состоится 20 июня“, - добавил заместитель директора Департамента консульской службы. 

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Напомним, грузинская прокуратура подозревает украинку в торговле детьми. 37-летняя Юлия Сусляк вместе с 10 детьми прибыла в Грузию 8 апреля. Несовершеннолетних, которые по документам является ее детьми, она планировала вывезти в Абхазию. 

Но грузинские правоохранители по линии Интерпола сообщили, что разыскивают 11-го ребенка гражданки Украины, которая на днях была задержана по обвинению в торговле несовершеннолетними. Сусляк заподозрили в торговле детьми, потому что четыре ребенка из 10 - 2017 года рождения, а еще трое - 2018 года рождения.

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Теги: МИД, Украина, Грузия, украинца, дети, подозрения, торговля людьми
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