Партию Ляшко будет спонсировать Порошенко - СМИ

В качестве "благодарности" за помощь Ляшко будет критиковать Зеленского до конца выборов.

“Радикальную партию“ Олега Ляшко будет спонсировать бывший президент Петр Порошенко.

Об этом сообщает “Страна“.

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Известно, что Ринат Ахметов больше не спонсирует партию Ляшко, так как радикалы имеют мало перспектив войти в состав следующей Верховной Рады. Кроме того, из партии вышел Игорь Мосийчук и, скорее всего, уйдут и другие люди.

Ляшко заявил об уходе в оппозицию и теперь будет выступать против президента Владимира Зеленского.

По информации издания лидер “Радикальной партии“ уже договорился с Петром Порошенко о спонсорстве и в качестве “благодарности“ будет критиковать Зеленского до конца выборов.

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Напомним, Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады. Выборы назначены на 21 июля.

Позже Верховный суд отказал в открытии производства по иску к президенту Владимира Зеленского о признании противоправным и недействительным его указа о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных выборов.