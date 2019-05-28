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Партию Ляшко будет спонсировать Порошенко - СМИ

Комментариев: 11
В качестве "благодарности" за помощь Ляшко будет критиковать Зеленского до конца выборов.
Порошенко будет спонсировать партию Ляшко
Порошенко будет спонсировать партию Ляшко
facebook.com/petroporoshenko facebook.com/O.Liashko

“Радикальную партию“ Олега Ляшко будет спонсировать бывший президент Петр Порошенко.

Об этом сообщает “Страна“.

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Известно, что Ринат Ахметов больше не спонсирует партию Ляшко, так как радикалы имеют мало перспектив войти в состав следующей Верховной Рады. Кроме того, из партии вышел Игорь Мосийчук и, скорее всего, уйдут и другие люди.

Ляшко заявил об уходе в оппозицию и теперь будет выступать против президента Владимира Зеленского.

По информации издания лидер “Радикальной партии“ уже договорился с Петром Порошенко о спонсорстве и в качестве “благодарности“ будет критиковать Зеленского до конца выборов. 

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Напомним, Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады. Выборы назначены на 21 июля. 

Позже Верховный суд отказал в открытии производства по иску к президенту Владимира Зеленского о признании противоправным и недействительным его указа о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных выборов.

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Теги: Ляшко, Порошенко, партия, спонсор, деньги, Радикальная партия
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Комментариев (11)
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ВладиславII    28.05.2019, 13:16
Оценка:  +2
ВладиславII
Пид0р будет спонсировать гНомика...
GentleAngel    28.05.2019, 13:09
Оценка:  -2
GentleAngel
В России Жириновский, а у нас - Ляшко. Пойдет. 1:1. На билеты в цирк тратиться не надо.
Орест_Пiхва    28.05.2019, 13:03
Оценка:  +5
Орест_Пiхва
Союз говна и шоколада. Объеденяющее-цвет.
Peyot    28.05.2019, 13:01
Оценка:  -5
Peyot
По информации издания - то есть как всегда высосано из путина))))))
sharry-sharry    28.05.2019, 12:49
Оценка:  -5
sharry-sharry
Почему как только мокша или любитель русского мира,так сразу на сексуальные разговоры выводит все темы?
нафнаф    28.05.2019, 12:44
Оценка:  +7
нафнаф
Ну теперь всё стало на свои места. 2 пи9ара нашли друг друга
Peyot    28.05.2019, 13:02
Оценка:  -5
Peyot
Каломойский и ты?))))))
ТТ69    28.05.2019, 12:44
Оценка:  +8
ТТ69
"партия" шоколадный глаз нашла спонсора
sharry-sharry    28.05.2019, 12:40
Оценка:  +4
sharry-sharry
Ничего удивительного в этом не вижу,сейчас все начинают со всеми объединяться,что бы попасть в парламент большинством.Я даже не удивлюсь,если Тимошенко объединиться с Порохом(хотя это мало вероятно,но...).
Афганец    28.05.2019, 12:37
Оценка:  +3
Афганец
Один пидр нашел другого!
Они обожают друг друга!
Коляка    28.05.2019, 12:36
Оценка:  0
Коляка
гыыыыыыыыы
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